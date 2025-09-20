نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام: الناتو لا يستطيع تحمل تكاليف استخدام الصواريخ والمقاتلات ضد المسيرات الرخيصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن دبلوماسيين أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لا يمكنه ماليًا تحمل تكلفة استخدام الصواريخ والمقاتلات ضد الطائرات المسيرة الأقل تكلفة.

وذكرت الصحيفة أن "حلف الناتو لا يستطيع تحمل تكلفة استخدام صواريخ بقيمة 500 ألف دولار ومقاتلات تكلف ملايين الدولارات لمكافحة سرب من الطائرات المسيرة بقيمة 20 ألف دولار".

وفي الوقت نفسه، أشارت "فايننشال تايمز" إلى أن العديد من المسؤولين في دول البلطيق يريدون من الحلف تحديث دفاعه الجوي بإضافة وسائل الحرب الإلكترونية وطرق أرخص لإسقاط الطائرات المسيرة.

هذا وأعلن الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته في 12 سبتمبر الجاري، أن الحلف سيطلق عملية "الحارس الشرقي" والتي تتضمن تعزيز الدفاع على الجانب الشرقي في ضوء حادث الطائرة المسيرة في بولندا.

وجاء في بيان نشر على موقع الحلف يوم الاثنين أن إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا والسويد أعلنت انضمامها قريبا إلى هذه المبادرة.

وزعم رئيس وزراء بولندا دونالد توسك في 10 سبتمبر أنه تم إسقاط طائرات مسيرة "خطيرة" فوق بولندا مدعيا أنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي أدلة على ذلك. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لاحقا إن الأمر يتعلق بأكثر من 10 طائرات مسيرة.

ومن جانبه، صرح القائم بالأعمال الروسي في وارسو أندريه أورداش بأن بولندا لم تقدم أدلة على الأصل الروسي المزعوم للطائرات المسيرة التي تم إسقاطها فوق أراضيها.

من ناحية أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه لا يعلم أن أية طلبات اتصال قد وردت إلى الكرملين من قيادة بولندا. وأشار أيضا إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يتهمان روسيا يوميا بالاستفزازات دون محاولة تقديم حجج.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال الضربة الكبيرة التي شنتها القوات المسلحة الروسية ضد منشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية في ليلة 10 سبتمبر، لم يتم التخطيط لأي أهداف على أراضي بولندا. وأعربت الوزارة عن استعدادها لإجراء مشاورات مع الزملاء البولنديين بشأن الطائرات المسيرة التي يزعم أنها تجاوزت الحدود.

وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الوضع بشأن حطام الطائرات المسيرة في بولندا، مشيرة إلى أن وارسو يمكنها طلب تفسيرات، وهناك قنوات اتصال متاحة لهذا الغرض.