العالم اليوم - أميركا تعتزم تزويد إسرائيل بـ 30 أباتشي و3250 مركبة هجومية

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 سبتمبر 2025 09:24 مساءً - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، االيوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى للحصول على موافقة الكونجرس على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة تقارب 6 مليارات دولار.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن المبيعات المقترحة تشمل صفقة بقيمة 3.8 مليار دولار لتوريد 30 طائرة هليكوبتر أباتشي من طراز إيه.إتش-64. وأضافت أن الصفقة تشمل أيضا قيمة 1.9 مليار دولار لبيع 3250 مركبة هجومية للمشاة خاصة بالجيش الإسرائيلي.

