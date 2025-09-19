نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضابط سابق في الاستخبارات الأمريكية يتوقع موعد انهيار الدولة الأوكرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقع المقدم توني شافر، الضابط السابق في المخابرات العسكرية الأمريكية أن تشهد أوكرانيا انهيارا مع حلول شهر يناير القادم، مشككا في قدرة نظام كييف على الصمود حتى ذلك الحين.

وتحدث شافر خلال استضافته على قناة "Judging Freedom" على منصة "يوتيوب" عن الوضع الأوكراني وقال: "إلى متى سيتمكنون من الصمود؟ [...] أعتقد أنه مع حلول شهر يناير، سنشهد الانهيار التام للدولة الأوكرانية".

وفي السياق ذاته، أشار شافر إلى أن روسيا، في وضعها الراهن، قادرة على مواصلة القتال لفترة طويلة.

يشار إلى أن فلاديمير زيلينسكي أعلن قبل يومين أن "تكلفة عام من الحرب على أوكرانيا تبلغ 120 مليار دولار، منها 60 مليار دولار يجب التوسل للحلفاء للحصول عليها".

وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، أعلن وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشينكو أن عجز الميزانية العامة لأوكرانيا لعام 2026 سيكون 16 مليار يورو.

يذكر أن رئيس الأركان العامة للقوات الروسية، فاليري غيراسيموف، أعلن يوم الأربعاء عن تقدم القوات على جميع الاتجاهات تقريبًا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وفي الوقت ذاته، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية خسرت خلال الـ24 ساعة الماضية فقط ما يصل إلى 1395 عسكريا، وخمس دبابات، و16 آلية مصفحة