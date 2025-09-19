العالم اليوم - كيم جونغ أون يختبر مسيرات هجومية بالذكاء الاصطناعي

انتم الان تتابعون خبر كيم جونغ أون يختبر مسيرات هجومية بالذكاء الاصطناعي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 سبتمبر 2025 06:24 صباحاً - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الجمعة، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف على اختبار طائرات مسيرة أمس، وأمر بتعزيز قدراتها من خلال الذكاء الاصطناعي.

وأشرف كيم أيضا في وقت سابق، على اختبار طائرات مسيرة انتحارية مزودة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مارس الماضي.

وأفادت الوكالة، بأن كيم كان راضيا عن نتائج اختبار مسيرات "كومسونغ" الهجومية التكتيكية، وطائرات مسيرة استراتيجية للاستطلاع، وإنه وافق على خطة لتعزيز قدرات المسيرات.

وبحسب الوكالة، تفقد كيم أيضا، أمس الخميس، أعمال تأسيس مزرعة كبيرة في منطقة على الحدود مع الصين.