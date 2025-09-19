نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية تحذر من انهيار النظام الصحي في غزة وسط التوغل العسكري الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذّرت منظمة الصحة العالمية، من انهيار المستشفيات والمنظومة الصحية برمتها في مدينة غزة جراء توسع الهجوم البري الذي يشنه كيان الاحتلال الإسرائيلي عليها، في وقت تشهد فيه أعنف موجة قصف جوي وبري ونسف بأطنان من المتفجرات منذ أيام.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، في منشور على منصة “إكس”: إن “المستشفيات في غزة التي تعاني أساسًا من الضغط والحرمان بسبب الحصار، باتت على حافة الانهيار، في وقت يعرقل تصاعد القصف الإسرائيلي على القطاع الوصول الآمن، ويمنع المنظمة ومنظمات الإغاثة من إيصال المعدات الطبية الحيوية والأدوية المنقذة للحياة”.

وأوضح غبرييسوس أن التوغل العسكري الإسرائيلي وأوامر الإخلاء القسرية في شمال غزة تؤدي إلى موجات جديدة من النزوح، وتدفع بالعائلات التي تعاني في الأساس من الصدمة النفسية والجرائم الإنسانية المروعة باتّجاه منطقة تتقلّص أكثر فأكثر، لا تليق بأدنى مقومات الكرامة الإنسانية.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مدينة غزة أوائل الشهر الجاري، بهدف تحقيق السيطرة الكاملة على المدينة وتدمير بنيتها التحتية وتهجير سكانها إلى جنوب القطاع، وشملت العملية هجومًا بريًا واسعًا على الأحياء السكنية، وغارات جوية عنيفة، فيما لا يزال الأهالي يواجهون صعوبة في الخروج بسبب الظروف الخطرة وانعدام الضمانات.