العالم اليوم - تحول لافت.. مشرعون أميركيون يضغطون للاعتراف بفلسطين

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 سبتمبر 2025 02:16 صباحاً - طرح أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، أول قرار يحث على الاعتراف بدولة فلسطينية، في إشارة إلى تغير المواقف تجاه إسرائيل بعد مرور نحو عامين على اندلاع الحرب في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ومن المستبعد إقرار هذا الإجراء الذي يقوده الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية 53 صوتا مقابل 47.

وقال الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الخميس، إنه يختلف مع رئيس الوزراء البريطاني كيرستارمر، بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، فيما لم ينضم أي جمهوري إلى هذه الجهود.

وأوضح الديمقراطي جيف ميركلي، من ولاية أوريغون، الذي يقود المساعي، في بيان: "تقع على عاتق الولايات المتحدة مسؤولية القيادة، وحان الآن وقت العمل".

وأضاف ميركلي، أن القرار يحث على اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب إسرائيل مع ضمان أمنها، مؤكداً أن من شأن ذلك أن يمنح كلا الجانبين الأمل ويعزز فرص السلام.

وفي مجلس النواب، يوزع رو كانا من ولاية كاليفورنيا رسائل لحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية.

وتعكس هذه التحركات تغيراً في مواقف المشرعين تجاه الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، مع اقتراب الصراع من إكمال عامه الثاني.

ومن بين المشرعين المشاركين في هذه الجهود بمجلس الشيوخ: الديمقراطيون كريس فان هولن (ماريلاند)، تيم كين (فيرجينيا)، بيتر ويلش (فيرمونت)، تينا سميث (مينيسوتا)، تامي بالدوين (ويسكونسن)، ومازي هيرونو (هاواي)، بالإضافة إلى بيرني ساندرز (فيرمونت) وهو مستقل متحالف مع الديمقراطيين.

وكان ساندرز قد أصبح، الأربعاء، أول سيناتور أميركي يصف ما يحدث في غزة بأنه "إبادة جماعية".

كما خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

وتستعد دول حليفة للولايات المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية مع اجتماع قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع المقبل.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس الشهر الماضي أن 58% من الأمريكيين يعتقدون أن على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين كدولة.