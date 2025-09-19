العالم اليوم - صورة جديدة للزعيم "عادل إمام" تشعل مواقع التواصل

انتم الان تتابعون خبر صورة جديدة للزعيم "عادل إمام" تشعل مواقع التواصل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 سبتمبر 2025 12:24 صباحاً - نشر الكاتب الصحفي، أكرم السعدني، الخميس، صورة حديثة جمعته بالفنان المصري عادل إمام المعروف بـ(الزعيم)، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدا عادل إمام في الصورة بحالة صحية جيدة، وكتب السعدني عليها: "ربنا يحفظك ويديم الصحة والعمر الطويل".

وكان آخر ظهور علني لعادل إمام في يوليو الماضي، حيث شارك في عقد قران حفيده عادل رامي إمام، بحضور عدد من الممثلين بينهم يسرا ولبلبة وفيفي عبده وإلهام شاهين، وتامر حسني وأحمد سعد.

كان مسلسل "فالنتينو" الذي عُرض في رمضان 2020 آخر الأعمال التي عرضت للزعيم، بصحبة دلال عبد العزيز وحمدي الميرغني، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

وفي الآونة الأخيرة توارى عادل إمام البالغ من العمر 85 سنة عن الأنظار مبتعدا عن الأضواء مكتفيا بالتواجد بين أسرته وأحفاده.