نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بغداد تنفي تجاوز أي قوة عراقية الحدود مع سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت وزارة الداخلية العراقية، مساء الخميس، حدوث أي تجاوز من قبل أي قوة لخط الحدود مع سوريا، مؤكدة أن إجراءات الضبط والسيطرة الميدانية مطبقة على مدار الساعة بكفاءة عالية.

وأوضحت الوزارة في بيان: "تابعت الداخلية ما نشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي خارج العراق، ومنها مقطع فيديو يزعم أن قوة عراقية تجاوزت الحدود العراقية إلى داخل الأراضي السورية ثم عادت لاحقا".

وأكدت الوزارة "بشكل قاطع عدم صحة هذه الادعاءات"، نافية "نفيا قاطعا حدوث أي تجاوز من قبل أي قوة لخط الحدود الدولية مع الجمهورية العربية السورية".

وشددت الوزارة على أن "الحدود العراقية– السورية ممسوكة بإحكام من قبل قيادة قوات الحدود في وزارة الداخلية العراقية، وأن إجراءات الضبط والسيطرة الميدانية مطبقة على مدار الساعة بكفاءة عالية، وبمتابعة وإشراف عملياتي دقيق يضمن احترام خط الحدود الدولية".

كما أشارت إلى أن "تحركات القطعات تتم حصرا داخل الأراضي العراقية وفق التعليمات النافذة ومبادئ حسن الجوار".