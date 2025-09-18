العالم اليوم - ترامب: كان من الممكن أن يكون شارلي كيرك رئيسا لأميركا

انتم الان تتابعون خبر ترامب: كان من الممكن أن يكون شارلي كيرك رئيسا لأميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 سبتمبر 2025 10:28 مساءً - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه أخبر الناشط اليميني وحليفه المتوفي شارلي كيرك، بأنه قد يصبح رئيسا يوما ما.

ووصف ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، كيرك بأنه "أمريكي عظيم"، مشيرا إلى أنه "قتل بسبب تعبيره عن رأيه".

وتابع ترامب: "قلت له تشارلي، لديك فرصة جيدة لتصبح رئيسا للولايات المتحدة يوما ما".

كما شكر ترامب المواطنين البريطانيين الذين قدموا تعازيهم بعد مقتل كيرك، وأعرب عن أمله في أن تقود الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "حركة للدفاع عن تقاليد الحرية المجيدة"، وفقا لما نقلته صحيفة"أنديبندنت".

وقتل الناشط اليميني والحليف المقرب من ترامب، تشارلي كيرك رميا بالرصاص خلال فعاليات جماعية في ولاية يوتا، الأسبوع الماضي.

وألقت السلطات القبض على المشتبه به في مقتل كيرك، وهو تايلر روبنسن، ووجهت إليه 7 تهم، من بينها القتل المشدد وحيازة السلاح وعرقلة العدالة.

ووصف مسؤولون في الولاية القضية بأنها "اغتيال سياسي"، وقالوا إنهم سيسعون إلى تطبيق عقوبة الإعدام.

واتهم ترامب خطاب "اليسار الراديكالي" بالمساهمة في اغتيال حليفه، معتبرا أن كيرك كان "شهيد الحقيقة والحرية".

ولم يشغل كيرك منصبا منتخبا، لكنه كان قوة مؤثرة في السياسة المحافظة الشعبية، حيث كان يقود منظمة "تيرنينغ بوينت يو إس إيه" الشبابية، ويستضيف بودكاست شهير، ويجذب ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.