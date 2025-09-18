العالم اليوم - الزمالك يستعيد صدارة الدوري بهدفين في شباك الإسماعيلي

انتم الان تتابعون خبر الزمالك يستعيد صدارة الدوري بهدفين في شباك الإسماعيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 سبتمبر 2025 08:26 مساءً - استعاد الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز، الخميس، بفوزه على الإسماعيلي بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

واستفاد الزمالك من انتصاره الثاني تواليا، بعدما هزم المصري 3-صفر في الجولة الماضية، لينقض مرة أخرى على صدارة الترتيب رافعا رصيده إلى 16 نقطة، بفارق نقطتين عن المصري الذي هزم غزل المحلة الأربعاء.

ولم يجد الزمالك صعوبة كبيرة في التغلب على الإسماعيلي الذي يعاني على غرار الموسم الماضي، في سبيل تحقيق نتائج إيجابية، إذ يقبع الفريق في المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط، بينما لم يسجل سوى هدفا وحيدا منذ بداية الموسم الحالي، ليكون أضعف هجوم في المسابقة.

تقدم الزمالك مبكرا في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء سجلها بنجاح عبد الله السعيد، بعد إعاقة للبرازيلي جوان بيزيرا أمام المرمى.

وأضاع بيزيرا هدفين محققين في الشوط الأول بتسديدتين مرت الأولى بجوار القائم، بينما اصطدمت الثانية في العارضة، بينما أضاع الفلسطيني عدي الدباغ فرصة سانحة للتسجيل من انفراد بالمرمى بعد تمريرة من عبد الله السعيد.

وفي الشوط الثاني واصل الزمالك فرض أفضليته، واستطاع الدباغ أن يعوض الفرصة الضائعة من خلال هدف سجله في الدقيقة 56 بعد استغلال لخطأ من آخر مدافعي الإسماعيلي محمد عمار، لينفرد مهاجم الفريق الأبيض بمرمى عبد الله جمال، ويضع الكرة في الشباك من فوق الحارس.

وفي الجولة الثامنة، يلعب الزمالك ضد الجونة في القاهرة، الثلاثاء، بينما يواجه الإسماعيلي إنبي على ملعب الأخير، الأربعاء.