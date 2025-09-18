نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتظاهرون في باريس ينشدون أغاني على أنغام "كاتيوشا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقوم المشاركون في الاحتجاجات الحاشدة ضد إجراءات التقشف التي اقترحتها الحكومة الفرنسية بالرقص وترديد الأغاني بما فيها أنغام "كاتيوشا" ويطلقون الألعاب النارية وسط باريس.

أفاد بذلك مراسل وكالة نوفوستي، وذكر أن فرنسا تشهد احتجاجات الخميس وصل عدد المشاركين فيها إلى نحو 900 ألف متظاهر. وفي باريس، ربما وصل عدد المشاركين إلى 100 ألف شخص.

ويحمل المتظاهرون أعلاما فلسطينية وأعلام أكبر النقابات العمالية في البلاد. وبعضهم يُردد أغاني حركة الاحتجاج الفرنسية التقليدية، فيما يطلق البعض الآخر الألعاب النارية. وحمل بعض المتظاهرين لافتة كبيرة دعت إلى استقالة الرئيس إيمانويل ماكرون وإلى إضراب عام وقطع الطرقات والمواصلات.



ووفقا للمراسل، قام بعض المتظاهرين بالرقص وترديد أغنية على أنغام "كاتيوشا" الروسية، ولكن بكلمات مختلفة مرتبطة بالاحتجاج. كما تجمعت مجموعة كبيرة من المتظاهرين في ساحة الباستيل، حاملين لافتات تندد بالرئيس الفرنسي والحكومة الجديدة.

ويحمل بعض المتظاهرين رموزا لقوى سياسية مختلفة في البلاد، بما في ذلك أعلام حزب الخضر وحزب "فرنسا الأبية" اليساري