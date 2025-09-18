نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يدعو إلى عدم تسييس مساهمة ستالين في النصر خلال الحرب الوطنية العظمى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نزع الصفة السياسية عن مساهمة جوزيف ستالين في تحقيق النصر خلال الحرب الوطنية العظمى.

وقال الرئيس بوتين: "يجب أن نأخذ في الاعتبار كل ما يتعلق بالحرب الوطنية العظمى والدور الذي لعبه ستالين في تحقيق النصر، ويجب أن نحاول نزع الصفة السياسية عن هذا الموضوع".

وشدد الرئيس الروسي على أنه من الظلم تناسي الدور الذي لعبه ستالين، في تحقيق انتصار الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى.

وفي وقت سابق، صرح حفيد ستالين بأنه لا يريد أن يتم دفن جده الأكبر في مقبرة العائلة.

وجوزيف ستالين من مواليد ديسمبر عام 1878 وتوفي في مارس عام 1953، تزعم ستالين الاتحاد السوفيتي في منتصف عشرينيات القرن الماضي حتى وفاته.

ودفن جثمان ستالين في قبر قرب جدار الكرملين في الساحة الحمراء بموسكو.