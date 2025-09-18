نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمن الأردني: إغلاق جسر الملك حسين من الجانب الإسرائيلي فقط والعملية خارج حدود الأردن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأمن العام الأردني أن إغلاق جسر الملك حسين تم من الجانب الإسرائيلي فقط، مؤكدًا أن العملية الأمنية نفذت خارج حدود الأردن، ولم يؤثر على الأراضي الأردنية، جاء ذلك حسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

متابعة الحكومة الأردنية

أكدت الحكومة الأردنية أنها تتابع عن كثب الأنباء المتعلقة بالحدث الأمني الذي وقع على الطرف الآخر من جسر الملك حسين، مشددة على أن الأردن لم يكن طرفًا في العملية، وأنه لا توجد أي تهديدات مباشرة على أراضيها أو مواطنيها.