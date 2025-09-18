نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏وكالة الأنباء الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين في حي الطيران جنوبي الخليل بالضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الجيش الإسرائيلي هدم منزلين في حي الطيران جنوبي الخليل بالضفة الغربية.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".