عاجل- حصاد 24 ساعة دامية في غزة.. 79 شهيدًا و228 مصابًا وارتفاع إجمالي الضحايا منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 65 ألف شهيد

حصاد 24 ساعة دامية في غزة.. 79 شهيدًا و228 مصابًا وارتفاع إجمالي الضحايا منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 65 ألف شهيد

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 79 شهيدًا و228 مصابًا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

الحصيلة الإجمالية منذ اندلاع العدوان

أكدت الوزارة أن إجمالي عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن ارتفع إلى:

65141 شهيدًا

165925 مصابًا

استهداف مراكز المساعدات

أوضحت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة باستهداف مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، ما أسفر عن:

9 شهداء و33 مصابًا خلال 24 ساعة فقط.

ارتفاع إجمالي ضحايا قصف مراكز المساعدات إلى 2513 شهيدًا وأكثر من 18414 مصابًا.

أزمة إنسانية متصاعدة

تستمر الاعتداءات في مفاقمة الأزمة الإنسانية بغزة، وسط عجز المستشفيات المنهكة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من الضحايا والمصابين، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.