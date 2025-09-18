نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رويترز: الخارجية الأمريكية استغنت عن عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين المعنيين بسوريا في الأيام الماضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة رويترز، بأن وزارة الخارجية الأمريكية استغنت عن عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين المعنيين بسوريا في الأيام الماضية.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".