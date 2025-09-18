نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 14 شهيدًا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم الخميس، باستشهاد 14 مواطنًا فلسطينيًا جراء غارات شنّها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأوضحت المصادر أن من بين الضحايا 9 شهداء في مدينة غزة وحدها، فيما توزعت بقية الضحايا على مناطق مختلفة داخل القطاع، وذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ويأتي هذا التصعيد بعد يوم شهد سقوط 8 شهداء آخرين برصاص قوات الاحتلال، ما يرفع حصيلة الضحايا منذ أمس إلى أكثر من 20 شهيدًا، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وعرقلة إدخال المساعدات.