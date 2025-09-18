نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أونروا: وقف إطلاق نار فوري في غزة ضرورة عاجلة لإدخال المساعدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، على ضرورة التركيز الفوري على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، باعتباره شرطًا أساسيًا لتمكين وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المدنيين.

وأوضحت الوكالة، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن استمرار التصعيد العسكري يحول دون إدخال المساعدات المنقذة للحياة، ويُفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون داخل القطاع.

وشددت أونروا على أن الأولوية العاجلة هي إيصال المواد الغذائية، الأدوية، والإمدادات الطبية بشكل آمن ومنتظم، محذّرة من أن التأخير في وقف القتال يعرض حياة آلاف المدنيين، خاصة الأطفال والمرضى، لخطر جسيم.