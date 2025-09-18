نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 شهداء بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد 8 مواطنين في قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، فإن الشهداء سقطوا نتيجة قصف واستهدافات متفرقة في مناطق مختلفة من القطاع، وسط استمرار التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع الإنساني المتدهور.

أوضاع إنسانية حرجة

تأتي هذه التطورات في ظل ظروف صعبة يعيشها سكان غزة، مع تزايد أعداد الضحايا ونقص حاد في المستلزمات الطبية، مما يضع ضغوطًا إضافية على المستشفيات التي تعمل بأقصى طاقتها.