العالم اليوم - أبوظبي للاستثمار يحقق أداءً قوياً في 2024 بفضل نهجه العلمي

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 سبتمبر 2025 08:16 صباحاً - أصدر جهاز أبوظبي للاستثمار الأربعاء تقريره السنوي لعام 2024، والذي يوفر نظرة شاملة ومفصّلة لنشاطاته المختلفة خلال العام الماضي ويلقي الضوء على توقعاته للعام الجاري.

يحتوي التقرير على تحليلٍ مفصّلٍ لأوضاع الأسواق المالية لكلٍ من فئات الأصول التي يستثمر الجهاز فيها، ويستعرض آخر التطورات التي شهدتها دوائر الاستثمار داخل الجهاز.

وبحسب التقرير شهد عام 2024 تناقضات واضحة للأسواق العالمية، حيث دفع التفاؤل المتعلق بالاقتصاد والأرباح وقطاع التكنولوجيا الأصول عالية المخاطر نحو تحقيق مكاسب كبيرة للعام الثاني على التوالي، وذلك رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية والهيكلية.

وعلى الرغم من تلك الظروف، تمكن الجهاز بفضل تركيزه على التنويع، ومرونة استراتيجيته، والمنهجية الشاملة في إدارة المحفظة الإجمالية من تحقيق أداء قوي خلال عام 2024.

وفي السنوات الأخيرة، تبنّى الجهاز نهجاً علمياً شاملاً، واستثمر بشكل كبير في قدراته الداخلية للتحليل الكمّي وتحليل البيانات.

وأتاح هذا التطور للجهاز إجراء تعديلات أكثر ديناميكية على مستوى المحفظة الإجمالية لاغتنام الفرص في الوقت المناسب، مع تعزيز قدرته على الاستفادة من التوجهات الاستثمارية طويلة الأمد.

وفي 31 ديسمبر 2024، بلغ معدل العائد السنوي للجهاز على مدى 20 عاماً 6.3 بالمئة، فيما بلغ على مدى 30 عاماً 7.1 بالمئة، مقارنة بـ 6.4 بالمئة و6.8 بالمئة في عام 2023.

وتضمنت المراجعة التشغيلية لمحةً مُفصلة حول بعض المبادرات الرئيسية التي أطلقها الجهاز خلال العام الماضي، بما في ذلك، تطور الدوائر المساندة في الجهاز،حيث لم تقتصر مهام الدوائر المساندة في الجهاز على أنشطة الدعم التقليدية، بل تطورت لتصبح محركاً للابتكار والمرونة على مستوى الجهاز، وأصبحت هذه الدوائر اليوم عنصراً جوهرياً لتمكين إدارة المحفظة الإجمالية من أداء مهامها وذلك من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية وضمان التنفيذ السريع والمبسط للإجراءات.

كما تضمنت دمج مهارات التحليل الكمي والبيانات والذكاء الاصطناعي في جميع دوائر الجهاز، إذ يعتمد الجهاز منهجاً علمياً راسخاً في عملياته، مستفيداً من أحدث التقنيات والأساليب لبناء بيئة عمل محفزة للابتكار، وبالتوازي مع ذلك، فإن تنمية الموارد البشرية المواطنة للجهاز تبقى ركيزة أساسية ضمن استراتيجية التوظيف.

وشملت المراجعة دور مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار في دعم المنظومة الرقمية لأبوظبي حيث وسّع المختبر - المركز المستقل في مجال الأبحاث الأساسية والتطبيقية لعلوم البيانات والحوسبة - نطاق ندوته السنوية لتمتد إلى ثلاثة أيام، تجمع خلالها نخبة من الخبراء العالميين البارزين لمناقشة القضايا الجوهرية التي ترسم ملامح تطور الذكاء الاصطناعي واعتماده في مختلف المجالات.

ويمثل نجاح هذه الندوة أحد السبل المتعددة التي يسهم من خلالها مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً عالمياً للأبحاث المتقدمة ويعمل في الوقت ذاته على دعم الفرص التعليمية الهادفة إلى تنمية المواهب المستقبلية في أبوظبي.