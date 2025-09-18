نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| أطباء بلا حدود غاضبة بعد مقتل أحد ممرضيها في غارة إسرائيلية على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، أمس الأربعاء، عن استيائها الشديد بعد وفاة الممرض الفلسطيني حسين النجار متأثرًا بجروح أصيب بها جراء شظايا غارة جوية إسرائيلية قرب خيمته في قطاع غزة قبل خمسة أيام.

وقالت المنظمة في بيان: "نحن غاضبون من مواصلة العنف العسكري قتل زملائنا الفلسطينيين"، مؤكدة أن الاستهداف المتكرر للعاملين في القطاع الإنساني يعرّض حياة المدنيين للخطر.

الممرض النجار.. ضحية جديدة للحرب

النجار، أب لثلاثة أطفال، عمل في عيادات المنظمة الطبية في "دير البلح وخان يونس" منذ يناير- كانون الثاني 2024، وكان يخدم السكان في ظروف صحية وإنسانية بالغة الصعوبة.

وقد أسفرت الغارة نفسها عن إصابة زوجة شقيقه وابن أخيه، ليصبح النجار ثالث عشر موظف من المنظمة يُقتل منذ بدء الحرب على غزة.

أطباء بلا حدود

استهداف العاملين في الإغاثة

حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قُتل ما لا يقل عن "540 موظف إغاثة" منذ اندلاع الحرب، ما يعكس حجم المخاطر التي تواجهها الطواقم الطبية والإنسانية.

وتشير إحصاءات وزارة الصحة في غزة إلى مقتل أكثر من "65 ألف فلسطيني" وإصابة نحو "165 ألفًا" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من هي منظمة أطباء بلا حدود؟

تأسست منظمة أطباء بلا حدود (Médecins Sans Frontières – MSF) عام 1971 في فرنسا، وهي منظمة طبية إنسانية دولية مستقلة تُقدّم الرعاية الصحية في مناطق النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الصحية.

تعمل المنظمة في أكثر من 70 دولة حول العالم، مع التزام صارم بمبدأي الحياد والاستقلالية، حيث تركز جهودها على تقديم المساعدة الطبية الطارئة دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو الانتماء السياسي.

وفي غزة، تدير المنظمة عيادات ومراكز طبية لتقديم العلاج للمصابين والجرحى، لكنها فقدت عددًا من كوادرها منذ اندلاع الحرب الحالية، ما جعلها من أبرز الأصوات المطالبة بحماية الطواقم الطبية في مناطق النزاع.