نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة لأول مرة في 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء الأربعاء، خفض سعر الفائدة القياسي لأول مرة في 2025 وسط ترقب الأسواق في خطوة طال انتظارها.

وخفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4%–4.25%، وهو أول خفض منذ ديسمبر الماضي.

وأشار المجلس إلى أن هناك خفضين آخرين في الطريق قبل نهاية العام مع تصاعد المخاوف بشأن سوق العمل في الولايات المتحدة.

وصوت المجلس بأغلبية 11 صوتا مقابل صوت واحد، مما يشير إلى معارضة أقل مما توقعته وول ستريت.

وجاء القرار بعد مؤشرات على تباطؤ سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية، وسط توقعات من المستثمرين بأن يكون هذا الخفض بداية لسلسلة تخفيضات جديدة خلال ما تبقى من العام.

هذا، وذكر بيان الاحتياطي الفيدرالي أن "عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا يزال مرتفعا".

وأضاف: "تولي اللجنة اهتماما بالغا للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين في إطار ولايتها المزدوجة، وترى أن المخاطر السلبية على التوظيف قد ارتفعت".

وتترقب الأسواق الآن تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول لتحديد مسار السياسة النقدية في ظل التوترات السياسية والاقتصادية المتزايدة.

إلى ذلك، وبحسب التوقعات الجديدة التي أصدرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، هناك مؤشرات على انقسام بين المسؤولين بشأن مقدار خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتوقع تسعة من المسؤولين التسعة عشر أن ينتهي عام 2025 بمعدل فائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق 3.5% إلى 3.75%، وهو ما يقل بنصف نقطة مئوية أخرى، لكن سبعة مسؤولين توقعوا تخفيضات أقل.

وعلى الجانب الآخر، توقع أحد الخبراء انخفاضا أكبر بكثير هذا العام، إلى نطاق يتراوح بين 2.75% و3%