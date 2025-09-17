العالم اليوم - اتهامات جديدة لإسرائيل بالتهجير القسري.. والضحايا سوريون

انتم الان تتابعون خبر اتهامات جديدة لإسرائيل بالتهجير القسري.. والضحايا سوريون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 08:20 مساءً - اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، الجيش الإسرائيلي بتهجير سكان قرى في جنوب سوريا قسرا، وهي منطقة تطالب إسرائيل أن تكون منزوعة السلاح، في وقت تسعى دمشق إلى التوصل لتفاهمات أمنية مع تل أبيب.

وأتى ذلك بينما أفاد التلفزيون السوري الرسمي عن اعتقال القوات الإسرائيلية 4 أشخاص في جنوبي سوريا، الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إنهم تورطوا في "أنشطة إرهابية"، وغداة إعلان الخارجية السورية أن دمشق تعمل مع واشنطن على التوصل إلى "تفاهمات أمنية" مع إسرائيل.

وأورد تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن "القوات الإسرائيلية التي تحتل أجزاء من جنوب سوريا منذ ديسمبر 2024 ارتكبت سلسلة من الانتهاكات ضد السكان".

ونقلت المنظمة عن الجيش الإسرائيلي قوله إن أنشطته "تتوافق مع القانون الدولي"، وإنه يعمل في جنوب سوريا "لحماية مواطني دولة إسرائيل".

وبعيد إطاحة حكم الأسد في 8 ديسمبر 2024 بعد حرب استمر حوالى 14 عاما، تقدمت القوات الإسرائيلية إلى المنطقة العازلة في الجولان التي أقيمت بموجب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وشنت كذلك، إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية سورية، قائلة إن هدفها الحؤول دون استحواذ السلطات الجديدة على ترسانة الجيش السابق، وأعلنت مرارا تنفيذ عمليات برية وتوقيف أشخاص تشتبه بقيامهم بأنشطة "إرهابية" في الجنوب السوري.

اعتقالات وتحقيقات

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها: "صادرت القوات الإسرائيلية المنازل وهدمتها، وحرمت السكان من ممتلكاتهم وسبل عيشهم، واحتجزت السكان تعسفا ونقلتهم إلى إسرائيل".

وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع السكان المحليين، وراجعت صورا ومقاطع فيديو وتحليل صور أقمار اصطناعية.

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 4 شبان من قرى تقع في المنطقة العازلة أو بمحاذاتها في محافظة القنيطرة في جنوب سوريا خلال "حملة دهم وتفتيش نفذها فجر اليوم طالت عددا من المنازل".

وقال الجيش الإسرائيلي من جهته إن قواته أوقفت خلال الليل "عددا من الأفراد المشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية استهدفت" قواته "في عدة مناطق من سوريا".

وأضاف: "جرى نقل المشتبه بهم لمزيد من الاستجواب داخل إسرائيل".

ومطلع سبتمبر، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 7 أشخاص من المنطقة، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن قواته "أوقفت عددا من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية جنوبي سوريا".