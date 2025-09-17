العالم اليوم - إسرائيل: أي إجراءات أوروبية ضدنا ستقابل برد مناسب

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل: أي إجراءات أوروبية ضدنا ستقابل برد مناسب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 06:24 مساءً - حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، من أن أي عقوبات يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد الدولة العبرية، "ستلقى ردا مناسبا"، بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية فرض قيود تجارية على الدول العبرية وعقوبات على وزيرين متطرفين.

وقال ساعر في منشور على منصة "إكس" "إن توصيات المفوضية الأوروبية، برئاسة (أورسولا) فون دير لايين، تمثل اعوجاجا أخلاقيا وسياسيا (..) أي تحرك ضد إسرائيل سيضر بمصالح أوروبا".

وأضاف المسؤل الإسرئيلي "أي إجراء ضد إسرائيل سيلقى الرد المناسب ونأمل ألا نضطر إلى ذلك".

وفي وقت سابق، اقترحت المفوضية الأوروبية فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل، بما في ذلك تعليق تفضيلات تجارية معينة تغطي تقريبا ثلث البضائع الإسرائيلية التي يتم تصديرها للاتحاد الأوروبي، في رد فعل على العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس: "نتفق جميعا على أن الوضع في غزة ما زال يسير في الاتجاه الخاطئ. لا بد أن نستخدم الأدوات المتاحة لنا كوسيلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية كي تغير نهجها".

وخلصت مراجعة أوروبية داخلية إلى أن الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة التي تشهد الصراع تنتهك اتفاقا بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، يلزم الطرفين باحترام حقوق الإنسان.

وأضافت كالاس أن: "تعليق الامتيازات التجارية وفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين وعناصر حماس سيبعث برسالة قوية من الاتحاد الأوروبي بأن هذه الحرب لا بد أن تنتهي ويجب أن تنتهي المعاناة ويتعين أن يتم الإفراج عن الرهائن".

كما يتضمن الاقتراح معاقبة وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، وهما من اليمين المتطرف في إسرائيل.

ولم يتضح رغم ذلك ما إذا كان المقترح سيحظى بالدعم المطلوب بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

ويتطلب تعليق المزايا التجارية لإسرائيل موافقة 15 دولة تمثل معا 65 بالمئة على الأقل من اجمالي تعداد سكان الاتحاد الأوروبي.

وفشل حتى الآن مقترح سابق لتعليق تمويل الأبحاث في تلقي الدعم الكافي، إذ عارضت ألمانيا هذه الخطوة.

ودعت كالاس برلين ودولا أخرى بالاتحاد الأوروبي في وقت سابق لدعم خطط العقوبات.

وتمثل تجارة إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي نحو ثلث إجمالي تجارة إسرائيل من البضائع، مما يجعل التكتل أهم شريك تجاري لها.