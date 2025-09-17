نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برّاك لجنبلاط: ازدهار الدروز جزء من سوريا موحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك صورة تجمعه بالزعيم الدرزي وليد جنبلاط معربا عن شكره لجنبلاط على "حكمته ومكانته الفريدة" في جمع قادة الطائفة الدرزية في لبنان والمنطقة.

وكتب برّاك على منصة "X": "شكرًا جزيلًا لوليد جنبلاط على حكمته ومكانته الفريدة في حشد الرؤى الجماعية لقادة الدروز الكرام، الذين يعيشون ضمن حدودٍ صنعها الإنسان، لكنهم مع ذلك ملتزمون بإلهٍ لا يعرف الحدود".

وأضاف المبعوث الأمريكي: "يمكن للدروز أن يزدهروا كجزءٍ من سوريا واحدة، وفي ظلّ التسامح والتعاون مع أبناء عمومتهم الدروز في المنطقة، الذين يعيشون أيضًا ضمن دولهم الوطنية، لكنهم يتشاركون إلهًا واحدًا. هذا هدفٌ مشتركٌ لجميع الأطراف المعنية".

إلى ذلك كتب براك في منشور سابق على منصة "X" مشيدا بخارطة المصالحة في السويداء: إن "خارطة الطريق لحل أزمة محافظة السويداء في سوريا ترسم مسارا يمكن لأجيال السوريين القادمة أن تسلكه".

ويوم أمس، أعلن وزير الخارجية السوري للحكومة الانتقالية أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث باراك، أنه تمت صياغة خارطة طريق من 6 خطوات لحل أزمة السويداء.

ونص أحد بنود خارطة الطريق أن تنشر الحكومة السورية قوات مؤهلة ومدربة تابعة لوزارة الداخلية على طول طريق السويداء - دمشق لضمان حرية الحركة الآمنة للمواطنين والتجارة، وبدعم من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في تجاوز المعوقات العملية.

وتحدث بند آخر عن دعوة الحكومة السورية "لجنة التحقيق المستقلة الدولية حول سوريا" إلى إجراء تحقيق حول الأحداث المؤسفة التي شهدتها السويداء، وأن تلتزم الحكومة بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في تلك الأحداث وفق القانون السوري