محادثات بين ترامب ومودي لتهدئة الخلافات بشأن الرسوم الجمركية

واشنطن ـ د ب أ: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تحدث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في خطوة تفتح الباب امام إمكانية تهدئة حدة التوترات بين واشنطن ونيودلهي في ظل الخلافات الحادة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية ومشتريات الهند من النفط الروسي، رغم العقوبات الأميركية المفروضة على موسكو. وقال ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، إنه أجرى اتصالا «رائعا» مع القائد الهندي وتمنى له عيد ميلا سعيد. وأضاف «مودي يقوم بعمل ضخم... ناريندرا، شكرا على دعمك لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا».
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الاتصال جاء في الوقت الذي استأنف فيه البلدان المحادثات التجارية هذا الأسبوع، وهي المحادثات التي وصفها الجانبان بالإيجابية، حيث يحاولان إعادة تهيئة العلاقات الثنائية بعد قرار الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات الهندية للسوق الأميركية، منها 25% رسوما عقابية بسبب شراء نيودلهي النفط الروسي. من ناحيته، غرد مودي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إنه يدعم مبادرات ترامب «للوصول إلى حل سلمي للصراع الأوكراني».
