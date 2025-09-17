نقل رئيس البرازيل السابق بولسونارو للمستشفى

ريو دي جانيرو ـ د ب ا: تم نقل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو إلى المستشفى بعد إصابته بنوبات فواق وقيء وانخفاض ضغط الدم، حسبما أعلن ابنه. وكتب فلافيو بولسونارو عبر منصة « اكس» أن والده شعر بالتوعك، ونقله أفراد أمن السجن إلى مستشفى دي اف ستار في برازيليا. وقال المستشفى لاحقا إن بولسونارو «70عاما» سيبقى طوال الليل، حسبما ذكر موقع جي وان الإخباري نقلا عن أطباء. وقال اطباء إن بولسونارو يعاني من فقر الدم، ومازالت تظهر عليه دلالات الإصابة بالتهاب رئوي. وقد عولج بحقنة حديد. وكان بولسونارو قد تلقى علاجا الأحد الماضي بسبب إصابة بالجلد. ويذكر أن بولسونارو قد احتاج للرعاية الطبية أكثر من مرة مؤخرا بسبب مضاعفات طويلة الأمد جراء هجوم بسكين تعرض له خلال حملة انتخابية عام 2018.

