فنزويلا تتهم الولايات بـ «عدوان عسكري» وتقول إنها تمارس حق الدفاع عن النفس

واشنطن تسحب تحالفها مع كولومبيا فـي مكافحة المخدرات

كاركاس ـ بوجوتا ـ وكالات: اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بالإعداد لـ«عدوان عسكري» ضد فنزويلا التي ستمارس «حقها المشروع في الدفاع عن النفس».

جاء ذلك في وقت قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيه إن الولايات المتحدة استهدفت مجددا قاربا يزعم أنه يحمل مخدرات من فنزويلا، مشيرا إلى مقتل 3 أشخاص في الضربة.

وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، معلنا عن الهجوم، إن «الضربة وقعت بينما كان هؤلاء الإرهابيون المرتبطون بالمخدرات من فنزويلا، والذين تم التأكد من هويتهم، في المياه الدولية ينقلون مواد مخدرة غير قانونية (سلاح قاتل يسمم الأمريكيين!) متجهة إلى الولايات المتحدة».

وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي إن هناك «عدوانا عسكريا جاريا، ومن حق فنزويلا بموجب القانون الدولي الرد» وستمارس «حقها المشروع في الدفاع عن النفس»، مضيفا أن العلاقات بين البلدين «مقطوعة».

كذلك، اتهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وهو من أشد منتقدي الرئيس الفنزويلي الذي لم تعترف الولايات المتحدة بإعادة انتخابه، بأنه «سيد الموت والحرب».

ونشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي بهدف معلن هو مكافحة عصابات المخدرات، ما أثار توترا إضافيا مع فنزويلا التي تعتبر تلك القوات «تهديدا» لها.

والسبت، ندّدت فنزويلا بصعود قوات أميركية على متن قارب صيد فنزويلي لمدة ثماني ساعات في مياهها الإقليمية.

وتتهم واشنطن نيكولاس مادورو بإدارة شبكة لتهريب المخدرات، ورفعت مؤخرا مكافأة لمن يساعد في القبض عليه إلى 50 مليون دولار.

وفي السياق أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أنّ الولايات المتّحدة سحبت رسميا بلاده من قائمة الدولة المتحالفة معها في مكافحة المخدرات، في خطوة ستخسر معها بوجوتا مئات ملايين الدولارات من الدعم العسكري الأميركي السنوي.

وقال الرئيس اليساري خلال اجتماع لمجلس الوزراء إنّ «الولايات المتّحدة سحبت اعتمادنا بعد أن قُتل العشرات من عناصر الشرطة والجيش» الكولومبيين في الحرب ضدّ عصابات المخدرات وميليشيات يسارية تتموّل من تجارة المخدّرات.