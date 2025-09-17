العالم اليوم - مفاجأة و"خيانة".. مورينيو يختار فرقه الجديد

انتم الان تتابعون خبر مفاجأة و"خيانة".. مورينيو يختار فرقه الجديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 03:12 مساءً - في خبر مثل صدمة في عالم كرة القدم، اختار المدرب البرتغالي المثير للجدل، جوزيه مورينيو، فريقه الجديد، بعد أسابيع من إقالته في تركيا.

وكان نادي فناربخشه التركي قد أقال مورينيو من منصبه، قبل أسبوعين، بعد فشله بالتأهل لدوري أبطال أوروبا.

واليوم، أكدت وسائل إعلامية برتغالية، أن عملاق البلاد، نادي بنفيكا، سيوقع مورينيو، لتدريب الفريق.

هذا التوقيع مثل صدمة للعديدين، واعتبره الكثيرين "خيانة" في حق فريقه الأصلي نادي بورتو، الغريم الأول لبنفيكا.

وكان مورينيو قد بدأ مشواره الطويل مع بورتو، وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا قبل أكثر من 20 عاما، وتعتبره الجماهير هناك "أسطورة" في النادي البرتغالي.

لكنه الآن قريب جدا من التوقيع مع الغريم بنفيكا، الذي يعاني أوروبيا ومحليا، مما بدأ بإثارة الجدل عليه في البرتغال.