العالم اليوم - إيران: قطع العلاقات مع سوريا "لايعتبر أبديا"

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 03:12 مساءً - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الأربعاء، أن قطع العلاقات بين طهران ودمشق "لا يعتبر أبديا"، مشدداً على أن إيران تعتبر نفسها "صديقة للشعب السوري"، وترى أن مستقبل سوريا يجب أن يحدد بمشاركة جميع المكوّنات القومية والاجتماعية.

وقال بقائي في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، إن "الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية مدانة بشكل قاطع"، وأن طهران متمسّكة بـوحدة الأراضي السورية وسيادتها.

وأضاف أن إيران لن تتسرع في استئناف العلاقات، موضحاً أن "العلاقات ستستأنف حين يتضح أن صداقتها تصب في مصلحة الشعب السوري"، مشيراً إلى وجود إرادة متبادلة لاستعادة العلاقات في الوقت المناسب. حسبما نقلت وكالة تسنيم.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد قال بشأن العلاقة مع طهران، إن سقوط نظام بشار الأسد أدى إلى إخراج "الأذرع الإيرانية" من المنطقة، وأدخل العلاقات السورية الإيرانية في "حالة من البرود"، موضحاً أن "الجرح مع إيران أعمق، لكننا لا نقول إنه ستكون هناك قطيعة دائمة بيننا وبين الإيرانيين".