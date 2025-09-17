العالم اليوم - السعودية تدين توغل القوات الإسرائيلية في مدينة غزة

انتم الان تتابعون خبر السعودية تدين توغل القوات الإسرائيلية في مدينة غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 03:12 مساءً - دانت السعودية "بأشد العبارات"، عمليات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ومواصلتها "ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأشار بيان لوزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، إلى "تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات فعلية تضع حدا لهذا النهج الإجرامي القائم على انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وحذرت المملكة من خطر استمرار النهج الإسرائيلي الدموي ضد قطاع غزة وسكانه.

وطالبت السعودية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن باتخاذ قرارات فورية لوقف آلة القتل والتجويع والتهجير الإسرائيلية ضد شعب فلسطين الشقيق، وتطبيق جميع القرارات الدولية ذات الصلة على سلطات الاحتلال بكل حزم، بما يحافظ على الأرواح البريئة في قطاع غزة ويضمن الوقف الفوري لكل أشكال الإبادة الجماعية والتجهير القسري.