العالم اليوم - إسرائيل تلغي قرارات الإعفاء من الخدمة العسكرية وتزيد التعبئة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تلغي قرارات الإعفاء من الخدمة العسكرية وتزيد التعبئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 03:12 مساءً - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأربعاء، بأن قيادة الجيش الإسرائيلي ألغت قرارات الإعفاء من الخدمة العسكرية الصادرة خلال 10 سنوات التي سبقت 7 أكتوبر 2023.

وفي خطوة وصفتها الصحيفة بأنها تهدف إلى تغطية النقص الحاد في الموارد البشرية مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة والتي يتوقع أن تستمر حتى عام 2026.

زيادة أوامر الاستدعاء

وذكرت الصحيفة أن الجيش ضاعف تقريبا عدد إشعارات الاستدعاء ليصل إلى 27 ألف إشعار، مع توقعات بارتفاع إضافي خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن 18 ألف جندي استجابوا حتى الآن لأوامر العودة إلى الخدمة وتم توزيعهم على وحدات مختلفة.

أوضحت أن نحو 40 بالمئة من المستدعون قدموا طعونا على قرارات الاستدعاء لأسباب شخصية أو صحية أو عائلية، غير أن قيادة الجيش رفضت هذه الطعون وأوعزت بضمهم قسرا إلى صفوف الخدمة.

خطوة شاملة

وتشمل قرارات التعبئة الاستثنائية جميع الجنود الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، كما فتحت قيادة الجيش باب العائدين إلى الخدمة في قاعدة تل هاشومير حيث تجرى مقابلات شخصية للفرز والتصنيف وتوجيه المنضمين إلى المواقع الأكثر حاجة في صفوف الجيش.

وبررت القيادة قرار الاستدعاء بضرورة تغطية النقص الحاد في القوة البشرية، لا سيما في تخصصات دقيقة مثل الأطباء ومشغلي المعدات الهندسية العاملين في مناطق القتال، بحسب ما نقلته الصحيفة.

وبدأت إسرائيل، الثلاثاء، المرحلة الرئيسية من عملية برية للسيطرة على مدينة غزة، اعتمدت فيها على تمهيد نيراني جوي وبحري واستخدمت الروبوتات المفخخة قبل دخول فرقتين من الجيش بريا للمناورة داخل المدينة.