نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أمير قطر في عمّان لبحث تعزيز العلاقات مع الأردن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة الأردنية عمّان اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان في استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث من المقرر أن يجري الجانبان مباحثات تتناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة تتعلق بالقضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي في غزة، مما يجعل من اللقاء محطة مهمة لتنسيق المواقف وتعزيز التعاون العربي المشترك. وتؤكد الدوحة وعمّان بشكل متكرر التزامهما بدعم الاستقرار الإقليمي والعمل على مواجهة التحديات الراهنة.

كما يُتوقع أن يبحث الزعيمان ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب توسيع مجالات الشراكة في قطاعات حيوية، بما يعزز من العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين. وتعتبر هذه الزيارة امتدادًا لجهود متواصلة في إطار دعم التضامن العربي وتوحيد الصفوف أمام التحديات الإقليمية.