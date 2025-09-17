نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الصين تعلن رفضها القاطع لتوسيع الهجوم الإسرائيلي على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، رفضها الشديد لتوسيع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية على مدينة غزة، معتبرة أن استمرار التصعيد يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين. وشددت بكين على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق عبر القوة العسكرية، بل عبر العودة إلى طاولة المفاوضات واحترام حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأوضحت الخارجية الصينية - حسب ما أذاعته قناة “القاهرة الإخبارية” - أن التوسع في العدوان لا يفاقم فقط الأزمة الإنسانية داخل غزة، وإنما يزيد من احتمالية تفجر صراع أوسع في المنطقة، وهو ما يتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام. وأكدت أن بكين تتابع بقلق شديد التطورات الجارية، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من العنف.

كما جددت الصين موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، ورفضها لأي إجراءات أحادية من شأنها تقويض حل الدولتين. وطالبت المجتمع الدولي بتكثيف الجهود العاجلة لوقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين في غزة دون عوائق.