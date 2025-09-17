نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع طارئ لاتحاد المحاكم الدستورية العربية بشأن الاعتراف بدولة فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت الأمانة العامة لـ اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية اجتماعًا طارئًا للمكتب التنفيذي، اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، وذلك بناءً على طلب من المحكمة الدستورية العليا بدولة فلسطين، لمناقشة الموقف الصادر عن لجنة فينيسيا المنسقة لـ المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، والمتعلق بعبارة وردت في مراسلاتها نصت على أن "هذا التصنيف لا يجوز تفسيره على أنه اعتراف بدولة فلسطين، ولا يخل بمواقف الدول الأعضاء في مجلس أوروبا بشأن هذه المسألة".

وقد عُقد الاجتماع افتراضيًا عبر تقنية التناظر المرئي بمشاركة رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد.

مقترح مصري للرد على لجنة فينيسيا

تولى المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية والأمين العام للاتحاد، إدارة الجلسة، حيث عرض مقترحًا للرد على لجنة فينيسيا، يتضمن التأكيد على رفض استخدام أي عبارات تنفي عن فلسطين صفتها كدولة ذات سيادة، خاصة وأنها دولة معترف بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار المقترح إلى ضرورة عرض هذه الرؤية على المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، الذي يضم 123 محكمة دستورية وعليا حول العالم، لضمان عدم تكرار مثل هذه العبارات في المراسلات الرسمية.

موافقة جماعية على دعم الاعتراف بفلسطين

حظي المقترح بتأييد وموافقة جميع المحاكم الدستورية والعليا الأعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد.

وتم الاتفاق على عرض القرار رسميًا على مكتب المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، تمهيدًا لاستصدار قرار من الجمعية العامة للمؤتمر يؤكد على الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة السيادة، ومنع أي صياغات قد تنتقص من هذا الاعتراف في المستقبل.