نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انقطاع الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة وشمال القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "بالتل" تعلن توقف الخدمات إثر استهداف المسارات الرئيسية

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" صباح اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في مدينة غزة وشمال القطاع، نتيجة تضرر المسارات الرئيسية المغذية للخدمة، بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأكدت الشركة في بيان مقتضب أن طواقمها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاح الأعطال، رغم الظروف الميدانية الخطيرة الناتجة عن استمرار القصف الإسرائيلي.

تحذيرات من انهيار كامل لشبكة الاتصالات

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من "خطر وشيك" لانقطاع كامل في شبكات الاتصالات والإنترنت بقطاع غزة، بسبب الاستهداف المتكرر لأبراج الاتصالات والبنايات السكنية من قبل قوات الاحتلال.

وأشار المرصد إلى أن شبكة الإنترنت والاتصالات تواجه خطر الانهيار الكامل، نتيجة تعطل محطات التشغيل ونقص إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، وهو ما اعتبره المرصد سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى قطع شرايين الحياة عن غزة.

الاحتلال قطع الإنترنت أكثر من 12 مرة

ووفقًا لتقارير المرصد، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بقطع خدمات الإنترنت والاتصالات في غزة أكثر من 12 مرة خلال 23 شهرًا، ضمن سياسة تهدف إلى حجب القطاع عن العالم وتعطيل جهود الاستجابة الإنسانية.

711 يومًا من العدوان المستمر

يأتي هذا الانقطاع الجديد بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم الـ 711 على التوالي، وسط استمرار استهداف المدنيين، وحرمان السكان من الغذاء والدواء، إلى جانب تدمير البنية التحتية، في ظل حصار خانق وتجويع ممنهج.