نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك إسبانيا من القاهرة: غزة تواجه كارثة إنسانية لا تحتمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مستهل زيارته الرسمية إلى مصر، أكد الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مرحلة لا يمكن تحملها، مشيرًا إلى أن المنطقة تمر بظروف مأساوية ومتوتّرة ألقت بظلالها على مئات الآلاف من الأبرياء.

أزمة غزة تتفاقم

خلال لقائه وقرينته الملكة ليتيزيا مع أبناء الجالية الإسبانية بالقاهرة، أوضح العاهل الإسباني أن تداعيات هجوم 7 أكتوبر امتدت لتسفر عن عدد لا يُحصى من الضحايا، وتدمير واسع في غزة، ما أدى إلى معاناة لا توصف.

وأضاف أن الوضع الحالي يحتاج إلى تحرك دولي عاجل يضمن إنهاء المعاناة ويضع حدًا للكارثة الإنسانية.

مصر وإسبانيا.. شراكة من أجل السلام

الملك فيليبي شدد على أن إسبانيا ومصر تعملان معًا من أجل تحقيق سلام دائم وشجاع، مشيرًا إلى أن هذا المسار يعكس روح "سنوات الأمل" في تسعينيات القرن الماضي، حين كان السلام في المنطقة هدفًا ملموسًا.

حضور رسمي رفيع المستوى

وتستمر زيارة ملك وملكة إسبانيا إلى مصر لمدة أربعة أيام، يرافقهما خلالها وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، ما يعكس أهمية الزيارة على المستويين السياسي والدبلوماسي.

الموقف الإسباني من القضية الفلسطينية

يُذكر أن الحكومة الإسبانية كانت قد اعترفت بدولة فلسطين في مايو 2024، في خطوة مشتركة مع أيرلندا والنرويج، لتصبح إسبانيا واحدة من أبرز الأصوات الأوروبية المنتقدة لإسرائيل.

كما اتخذت مدريد عدة إجراءات ضد تل أبيب، ووصفت ما يحدث في غزة بأنه "إبادة جماعية".



من جانبه، اقترح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز استبعاد إسرائيل من جميع المسابقات الرياضية الدولية "ما دامت الهمجية مستمرة" في القطاع.