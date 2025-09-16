العالم اليوم - ضربات إسرائيلية على ميناء الحديدة في اليمن

انتم الان تتابعون خبر ضربات إسرائيلية على ميناء الحديدة في اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 04:24 مساءً - كشفت مصادر يمنية، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي نفذ هجوما جديدا على ميناء الحديدة اليمني.

وذكرت مصادر محلية أن "الجيش الإسرائيلي قصف ميناء الحديدة"، مشيرة إلى أن 12 غارة إسرائيلية استهدفت أرصفة بالميناء.

من جهته، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين: "دفاعاتُنا الجوية تتصدى في هذه الأثناء للطائرات الإسرائيلية".

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي أن "الهدف من الغارات تعطيل ميناء الحديدة لعدة أسابيع إضافية".

وكان الجيش الإسرائيلي وجه "إنذارا عاجلا" إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة.

وقال: "سيهاجم الجيش في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الارهابي هناك".

وتابع: "من أجل سلامتكم، ندعو كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى إخلاء المكان بشكل فوري.. كل من سيبقى في المنطقة يعرض حياته للخطر".