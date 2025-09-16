العالم اليوم - لابيد يحمّل نتنياهو مسؤولية "عزلة إسرائيل"

انتم الان تتابعون خبر لابيد يحمّل نتنياهو مسؤولية "عزلة إسرائيل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 04:24 مساءً - حمّل زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مسؤولية العزلة الدولية المتزايدة لإسرائيل.

وقال لابيد في خطاب نشره على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، الثلاثاء: "لقد قال نتنياهو بالأمس إننا صرنا معزولين دبلوماسيا، وإننا سنضطر إلى أن نكون مثل إسبرطة".

واشتهرت إسبرطة بنظامها العسكري الصارم، ومجتمعها المغلق، وعزلتها النسبية عن بقية المدن اليونانية.

وخاطب لابيد نتنياهو قائلا: "هل تسببت قوة عليا في ذلك؟ أنت من تسبب فيه - أنت السبب الرئيسي وراء عزلة إسرائيل الدبلوماسية".

واتهم لابيد رئيس الوزراء بالصمت إزاء التصريحات المتطرفة التي أدلى بها وزراء اليمين المتطرف بشأن قطاع غزة.

وبالإضافة إلى ذلك، قال إنه لا يوجد خط سياسي واضح، مضيفا: "لا أحد في العالم يفهم ما تريده إسرائيل".

وقال لابيد إنه من غير الواضح كيف يفترض أن تنتهي حرب غزة.