العالم اليوم - اجتماع يبحث ملف السويداء.. وخارطة طريق بدعم أميركي أردني

انتم الان تتابعون خبر اجتماع يبحث ملف السويداء.. وخارطة طريق بدعم أميركي أردني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 04:24 مساءً - عُقد مؤتمر صحفي مشترك في قصر تشرين بالعاصمة السورية دمشق، الثلاثاء، جمع وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس براك، لبحث التطورات في محافظة السويداء.

وقال الشيباني في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن بلاده وضعت "خارطة طريق واضحة" تهدف إلى إعادة الاستقرار إلى الجنوب السوري، مشيرًا إلى أن الاتفاق يشمل محاسبة المتورطين بأعمال العنف في السويداء، وفتح مسار للمصالحة الوطنية، بدعم أميركي وأردني.

من جهته، شدد وزير الخارجية الأردني على أن أمن الجنوب السوري واستقراره "من أمن الأردن".

وأكد على أن وحدة سوريا تمثل "نقطة ارتكاز لاستقرار المنطقة"، مضيفًا: "علينا تجاوز الأحداث المأساوية التي شهدتها السويداء"، لافتًا إلى وقوف الدول العربية والمجتمع الدولي إلى جانب سوريا "المستقرة والموحدة".

واتهم الصفدي الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى تنفيذ "مخططات توسعية" عبر حرب الإبادة التي تشنها على غزة، مؤكدًا أنها "الجهة الوحيدة التي تدعم تقسيم سوريا وتعمل عليه".

من جانبه، وصف المبعوث الأميركي توم براك خطوات الحكومة السورية بـ"التاريخية"، مشيرًا إلى أن "سوريا اليوم تحكمها حكومة شابة تريد الازدهار للبلاد".

وأكد التزام الولايات المتحدة بـ"دعم ورعاية سوريا" في ظل الظروف الدولية الراهنة.