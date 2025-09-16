العالم اليوم - دمشق تكلف درزيا بملف أمن السويداء.. يعارض الهجري

انتم الان تتابعون خبر دمشق تكلف درزيا بملف أمن السويداء.. يعارض الهجري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 03:28 مساءً - أعلن قائد تجمع "أحرار جبل العرب"، سليمان عبد الباقي، من محافظة السويداء، مساء الإثنين، أن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أوكل إليه إدارة الملف الأمني في المحافظة.

من جانبه، قال خطاب في منشور على إكس إن التعيينات الجديدة جرت "بمشاركة فاعلة من أبناء المحافظة ومن مختلف المكونات".

وأكد أن "التعيينات جاءت ضمن إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية والشرطية وفق ما تتطلبه المرحلة وبداية لمسار أكثر استقراراً في المحافظة".

وظهر عبد الباقي، الثلاثاء، في اجتماع عقده خطاب مع قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد حسام الطحان ومديري مديريات الأمن وذلك للوقوف على آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المحافظة.

من هو عبد الباقي؟

وعُرف عبد الباقي الذي تزعّم فصيل "أحرار جبل العرب" بموقفه القريب من السلطة الانتقالية في دمشق بعدما كان أحد أبرز القيادات الدرزية المعارضة لنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وخلال الفترة الماضية ظهر في عدة لقاءات إعلامية منتقدا لسلوك الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، الذي يدعو للحصول على الاستقلال التام لمحافظة السويداء.

ويقول الهجري إن حق تقرير المصير هو "حق مقدس"، تكفله جميع المواثيق الدولية، وأنهم لن يتراجعو عنه.

وقال عبد الباقي في تسجيل مصور نشره في فيسبوك، إن وزير الداخلية كلفه إدارة الملف الأمني داخل السويداء، مؤكدا متابعته لملف المختطفين من أبناء المدينة.

وطالب قائد الأمن الداخلي الجديد أهالي السويداء بإرسال قوائم تضم أسماء المختطفين أو المفقودين لمتابعة الملف.

وشهدت محافظة السويداء لمدة أسبوع، بدءا من 13 يوليو، اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتحول الى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر.

وقالت السلطات إن قواتها تدخّلت لوقف الاشتباكات، لكن شهودا وفصائل درزية والمرصد السوري لحقوق الإنسان اتهموا القوات الحكومية بالقتال إلى جانب البدو وارتكاب انتهاكات بحقّ الدروز.