حكومة جزائرية جديدة دون تغييرات فـي الحقائب السيادية

الجزائر ـ ا.ف.ب: شكل رئيس الوزراء الجزائري الجديد سيفي غريب حكومته التي لم تحمل تغييرات كبيرة في الحقائب السيادية مثل الدفاع والخارجية والطاقة والعدل، على ما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية سمير عقون.

واحتفظ رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة بمنصبه كوزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني وهو الرئيس عبد المجيد تبون. كذلك، احتفظ وزيرا العدل لطفي بوجمعة والخارجية أحمد عطاف بحقيبتيهما. وتم فصل قطاع الطاقة عن المحروقات فاحتفظ محمد عرقاب بوزارة المحروقات والمناجم وكلف المدير العام لشركة الكهرباء والغاز الحكومية مراد عجال بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة. وفي الداخلية عين وزير النقل سعيد سعيود مع ضم وزارة النقل له، بينما تم استحداث وزارة جديدة لوزير الداخلية السابق ابراهيم مراد مكلفة مصالح الدولة والجماعات المحلية. ودخل الحكومة وزراء جدد أبرزهم في الاتصال، زهير بوعمامة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر 3 والصحة البروفسور المختص في أمراض القلب محمد الصديق آيت مسعودان. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل في وقت سابق رئيس الوزراء بالإنابة سيفي غريب وكلفه تشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من أسبوعين من إقالة رئيس الوزراء السابق نذير العرباوي.