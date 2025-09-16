كوريا الشمالية تتمسك بوضعها كدولة نووية

بيونج يانج ـ وكالات: أكدت كوريا الشمالية على أن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية أصبح محدّدًا بشكل دائم ولا رجعة فيه.
وأصدرت البعثة الدائمة لكوريا الشمالية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمة الدولية في فيينا، بيانًا صحفيًّا تدين فيه الولايات المتحدة التي تناولت برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية في جلسة عقدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأدانت بيونج يانج العمل الذي قامت به الولايات المتحدة معربة عن القلق البالغ إزاء العواقب السلبية التي قد تترتب على ذلك.
وذكرت أن «وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية، تم تحديده بشكل دائم في القانون الأعلى والأساسي للدولة، وهذا الوضع أصبح لا رجعة فيه»، مشيرة إلى أنها ستعارض وسترفض بشكل قاطع أي محاولة لتغيير وضعها الحالي.
