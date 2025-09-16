العالم اليوم - الدخل السياحي بالأردن يرتفع بـ 7.5 بالمئة في 8 أشهر

انتم الان تتابعون خبر الدخل السياحي بالأردن يرتفع بـ 7.5 بالمئة في 8 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 01:20 مساءً - قال البنك المركزي الأردني الثلاثاء إن إيرادات القطاع السياحي ارتفعت بنسبة 7.5 بالمئة خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 5.33 مليار دولار.

وأضاف المركزي الأردني في بيان صحفي إن ذلك جاء بسبب زيادة أعداد السياح بنسبة 14.9 بالمئة. وبين أن ارتفاع الدخل السياحي جاء بمساهمة إنفاق من الجنسيات الآسيوية بنسبة 38.4 بالمئة، والأوروبية 30.2 بالمئة، والأميركية 18.6 بالمئة، والعرب 5.5 بالمئة، والجنسيات الأخرى 34 بالمئة.

