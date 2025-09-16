العالم اليوم - روبيو يتحدث عن لقاء ترامب وزيلينسكي.. في هذا الموعد

انتم الان تتابعون خبر روبيو يتحدث عن لقاء ترامب وزيلينسكي.. في هذا الموعد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 12:00 مساءً - قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي على الأرجح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع المقبل ضمن مساعيه للتوسط في اتفاق سلام يشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولطالما لمح الرئيس الأميركي إلى احتمال فرض عقوبات على روسيا إذا لم يتنازل الرئيس فلاديمير بوتين عن مطالبه، لكنه لم ينفّذ تهديده رغم تكثيف الهجمات الروسية، ما أثار استياء أوكرانيا.

وقال روبيو أمام صحفيين في إسرائيل إن ترامب أجرى "العديد من المكالمات الهاتفية مع بوتين ولقاءات عدة مع زيلينسكي الذي سيلتقيه على الأرجح مجددا الأسبوع المقبل في نيويورك"، حيث تعقد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف روبيو أن ترامب "سيواصل المحاولة. إذا كان السلام ممكنا، فهو يريد تحقيقه"، موضحا: "في وقت ما، قد يستنتج الرئيس أن ذلك غير ممكن. لم يصل إلى هذه المرحلة بعد، لكنه قد يصل إليها".

وأشار إلى حصيلة أوردها ترامب سابقا، قائلا إن روسيا خسرت 20 ألف جندي في القتال خلال يوليو وحده.

وكان ترامب التقى بوتين في ألاسكا يوم 15 أغسطس خلال قمّة ثنائية أخرجت الرئيس الروسي من حالة العزلة التي كان فيها منذ اجتياح أوكرانيا في فبراير 2022، لكنها لم تؤدِّ إلى وقف لإطلاق النار، ثم اجتمع بعد أيام مع زيلينسكي إلى جانب قادة أوروبيين في البيت الأبيض.

وقال روبيو إن ترامب لديه قدرة فريدة من نوعها على التحدث إلى بوتين، وكذلك إلى زيلينسكي والأوروبيين.

وأضاف: "إذا تعين عليه بطريقة ما الانسحاب أو فرض عقوبات على روسيا بقوله لقد سئمت، فلن يتبقى أحد في العالم يمكنه التوسط لإنهاء الحرب".

ودفع ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الحالي نحو التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا.