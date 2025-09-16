العالم اليوم - نتنياهو يعلن بدء "عملية غزة".. وإخلاء نحو نصف سكانها

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو يعلن بدء "عملية غزة".. وإخلاء نحو نصف سكانها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 11:04 صباحاً - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن الجيش بدأ عملية عسكرية برية واسعة النطاق في مدينة غزة، واصفًا إياها بأنها "مرحلة حاسمة"، وذلك في شهادته أمام محكمة تل أبيب المركزية.

وقال نتنياهو: "لم أطلب جلسات مغلقة لأدرك أن دولة إسرائيل في موقف حرج"، مشيرًا إلى أن العملية تأتي بعد موجة هجمات جوية مكثفة على القطاع الليلة الماضية.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر رسالة باللغة العربية، أن "الجيش بدأ بتدمير البنية التحتية لحماس"، محذرًا سكان غزة من أن المدينة "منطقة قتال خطيرة"، وداعيًا إلى إخلائها نحو الجنوب عبر طريق الرشيد.

وبحسب تقديرات أمنية إسرائيلية، غادر أكثر من 350 ألف فلسطيني مدينة غزة حتى مساء الإثنين، أي ما يفوق 40 بالمئة من سكانها، فيما يتوقع أن تتواصل موجات النزوح مع تقدم المناورة البرية.

وأكد مسؤولون إسرائيليون لشبكة "سي إن إن" وصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الدخول البري بدأ بالفعل، موضحين أن الاجتياح سيكون "مدبرًا" في مراحله الأولى.

وشهدت الليلة الماضية قصفًا مكثفًا على عدة أحياء في غزة، بينها الشيخ رضوان والكرامة وتل الهوى، فيما تحدث فلسطينيون عن تحرك دبابات إسرائيلية في شارع الجلاء وسط المدينة.