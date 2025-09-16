العالم اليوم - ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال.. قاتل يتخفى في صمت

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال.. قاتل يتخفى في صمت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 10:08 صباحاً - كشفت دراسة أميركية أن ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال ينذر باحتمال الإصابة بأمراض القلب في مراحل لاحقة من العمر.

وأكدت الدراسة أن الأطفال الذين يشكون من ارتفاع ضغط الدم في سن السابعة تتزايد لديهم احتمالات الوفاة بسبب أمراض القلب في منتصف سن الخمسينيات.

وشملت الدراسة نحو 38 ألف طفل ولدوا خلال الفترة ما بين 1959 و1966 وأصيبوا بمرض ارتفاع ضغط الدم وهم في السابعة من أعمارهم، وتمت متابعة حالتهم الصحية على مدار عقود. ولدى بلوغ المشاركين في الدراسة سن 54 عاما، توفي نحو 500 منهم بسبب مشكلات صحية تتعلق بأمراض القلب.

وتقول رئيسة فريق الدراسة من كلية طب جامعة نورث ويسترن فاينبرغ الأميركية إن هذه النتائج تظهر ارتباطا وثيقا بين ارتفاع ضغط الدم في سن الطفولة واحتمالات الوفاة المبكرة بسبب امراض القلب.

وأضافت في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية أن "ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال يزيد احتمالات الوفاة بنسبة تتراوح ما بين 40 بالمئة و50 بالمئة خلال 5 عقود من حياة الفرد".

وأشارت الدراسة أيضا إلى أن الأطفال الذين يرتفع ضغط الدم لديهم ولكنه يظل في الحدود الطبيعية سوف يتوفون أيضا على الأرجح في سن مبكر بسبب مشكلات في القلب.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تؤكد أهمية مراقبة ضغط الدم في سن مبكرة، وليس فقط لدى البالغين.