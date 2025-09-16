العالم اليوم - قرقاش: القمتان أكدتا أن قطر لا تقف وحدها

انتم الان تتابعون خبر قرقاش: القمتان أكدتا أن قطر لا تقف وحدها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 10:08 صباحاً - أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن القمتين الخليجية والعربية الإسلامية اللتين استضافتهما الدوحة، الإثنين، أبرزتا أن قطر ليست وحدها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال قرقاش، في منشور على منصة "إكس"، إن "موقف الإمارات مع دولة قطر الشقيقة مبدئي وينطلق من المصير المشترك الذي يجمع دول الخليج العربي عبر العقود والأزمات".

وأضاف أن "العدوان الإسرائيلي الغادر يحفّز تضامننا، ويؤكد أن قانون الغاب لن يحكم السلوك الدولي".

وكانت القمتان الخليجية والعربية الإسلامية قد أدانتا بشدة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، وأعرب المشاركون فيهما عن التضامن الكامل مع قطر ودعمها في مواجهة الاعتداء.