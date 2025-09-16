العالم اليوم - ترامب يلاحق صحيفة شهيرة.. ويطلب تعويضا بـ15 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر ترامب يلاحق صحيفة شهيرة.. ويطلب تعويضا بـ15 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 09:12 صباحاً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الإثنين، إنه سيرفع دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز، متهما إياها بأنها "الناطق الفعلي" للحزب الديمقراطي اليساري الراديكالي.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "ذا تايمز تتبع منذ عقود أسلوب الكذب بشأن رئيسكم المفضل (أنا) وأسرتي وأعمال وحركة أميركا أولا واجعل أميركا عظيمة مجددا (ماجا) وأمتنا بأكملها". وأضاف: "تم السماح لنيويورك تايمز بالكذب بحرية بشأني وتشويهي والافتراء علي لفترة طويلة، وهذا يتوقف الآن"، مضيفا أنه يتم تقديم الدعوى في فلوريدا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ترامب يلاحق صحيفة شهيرة.. ويطلب تعويضا بـ15 مليار دولار .. في رعاية الله وحفظة