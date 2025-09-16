العالم اليوم - إنجاز طبي.. جراحة دقيقة لـ"مريض مستيقظ" في مصر

انتم الان تتابعون خبر إنجاز طبي.. جراحة دقيقة لـ"مريض مستيقظ" في مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 08:16 صباحاً - أعلنت هيئة الرعاية الصحية المصرية نجاح فريق طبي متخصص في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالمخ باستخدام تقنية "Awake Craniotomy"، في مستشفى حورس الدولي بمحافظة الأقصر جنوب البلاد، حيث خضع المريض للعملية وهو مستيقظ طوال ست ساعات متواصلة.

وقال رئيس الهيئة أحمد السبكي إن العملية جرت في مركز الكلام بالمخ، وتم استئصال الورم بنجاح كامل، دون التأثير على قدرة المريض على النطق أو التواصل، مؤكدا أن نجاح هذه العملية يمثل إنجازا غير مسبوق داخل مستشفيات الهيئة، ويعكس النقلة النوعية التي أحدثتها منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمات طبية متقدمة وذات مهارة عالية لأبناء الصعيد.

وأوضح السبكي في تصريح لموقع "دوت الخليج" أن تكلفة مثل هذه العملية في القطاع الخاص وخارج المظلة التأمينية قد تتخطى 700 ألف جنيه (نحو 15 ألف دولار)، بينما دفع المريض 482 جنيها (10 دولارات) فقط كنسبة مساهمة مقررة وفق نظام التأمين الصحي الشامل، ما يجسد العدالة الصحية والحماية المالية التي توفرها المنظومة لجميع المواطنين.

مساع لرفع جودة الخدمة الطبية

من جانبه، أكد مصطفى شعبان رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذه الجراحة تعكس التوجه الاستراتيجي للهيئة في توطين أحدث التقنيات الجراحية داخل منشآتها، وإتاحتها للمنتفعين وفق معايير الجودة العالمية، موضحا أن الهيئة تعمل وفق خطة متكاملة للربط بين السياسات والنظم الصحية، لضمان أن النجاحات الطبية ليست استثناء، بل قاعدة دائمة ومستدامة.

وأضاف في تصريح لموقع "دوت الخليج" أن استثمار الهيئة في إدخال مثل هذه التقنيات المتقدمة يثبت أن التأمين الصحي الشامل لا يقتصر على تقديم الخدمة، وإنما على رفع جودتها وتوسيع نطاقها بما يتماشى مع تطور الطب عالميا.

كما أكد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر محمد شعبان، في تصريح لموقع "دوت الخليج" أن مستشفى حورس الدولي بمحافظة الأقصر يُعد نموذجا للتميز الطبي في الصعيد، حيث قدّم منذ انضمامه للمنظومة أكثر من 1.7 مليون خدمة طبية وعلاجية، وأجرى 122 ألف عملية جراحية، من بينها أكثر من 25 بالمئة عمليات كبرى ومتقدمة.

ولفت إلى أن نجاح هذه العملية يرسخ مكانة المستشفى كمركز طبي مرجعي يخدم أبناء الأقصر والمحافظات المجاورة، ويعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات متطورة تواكب المعايير العالمية للجودة والاعتماد.

كفاءة الكوادر الطبية المصرية

وفي تصريح لموقع "دوت الخليج" قال استشاري جراحة المخ والأعصاب الذي أجرى العملية أحمد عبد العزيز مرعي، أن العملية كانت في غاية الدقة، إذ يقع الورم في مركز الكلام بالمخ، حيث ظل المريض مستيقظا طوال 6 ساعات لضمان الحفاظ على قدراته اللغوية والتواصلية.

وتابع أن العملية تكللت بالنجاح الكامل دون أي مضاعفات، وهو ما يعكس احترافية الفريق الطبي وكفاءة الكوادر المصرية، مبينا أن هذه التجربة تفتح الباب لإجراء المزيد من العمليات المتقدمة داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

يشار إلى أن جراحة المخ أثناء اليقظة "Awake Craniotomy" أو كما تسمى أيضًا "حج القحف اليقظ" أحد التقنيات الحديثة في جراحات المخ والأعصاب، والتي تهدف إلى تحديد مناطق الدماغ الحيوية التي تتحكم في وظائف مثل الحركة والكلام والإحساس، مما يسمح للجراح بإزالة الأنسجة المريضة مثل الأورام، بأكبر قدر ممكن من الأمان مع الحفاظ على وظائف الدماغ الأساسية للمريض.

وتسعى السلطات الصحية في مصر خلال الفترة الأخيرة، لتطوير وتوسيع نظام التأمين الصحي الشامل لضمان وصول جميع المواطنين للخدمات الطبية، وتركزت الجهود على تنفيذ حملات توعية صحية، وتطوير قدرات العاملين بالقطاع الصحي، وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات، وتقديم خدمات شاملة بجودة عالية.